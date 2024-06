Fernando Mocó celebra um ano de relacionamento com Maraisa - Reprodução

Publicado 26/06/2024 19:31

Rio - Fernando Mocó utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (26), para celebrar um ano de relacionamento com Maraisa. Em seu Instagram, o empresário publicou uma série de fotos ao lado da amada e ressaltou a vontade de criar uma família com a artista.

"Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Que ele continue nos abençoando e que nossa família que está prestes a ser formar seja linda e abençoada! Te amo", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas mandaram mensagens de carinho para o casal. "Vocês! Que Deus continue abençoando e tu cuida bem da minha patroa sempre, hein", brincou uma seguidora. "Meu amores lindos! Que Deus siga abençoando o amor de vocês, feliz um ano", disse uma fã. "Eu amo vocês! Rezo e torço muito pela felicidade dos dois! Que Nossa Senhora seja a grande intercessora do casal", afirmou outra.

