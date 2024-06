Luiza Possi completa 40 anos e faz reflexão - Reprodução

Rio - Luiza Possi está completando 40 anos nesta quarta-feira (26). Em seu Instagram, a aniversariante do dia publicou um vídeo refletindo sobre o novo ciclo e recebeu o carinho de diversos amigos famosos que fizeram questão de mandar um recado para a cantora.

"Então, é isso. Hoje é meu aniversário de 40 anos e o que eu posso dizer para vocês? Olha, o corpo muda para muito melhor porque a gente começa a gostar mais dele, a entender que sem ele a gente não é nada, que a gente está junto nessa existência, a gente está junto nessa vida. Eu sou o meu corpo e o meu corpo sou eu. A alma muda, cabe muito mais coisa, muito mais frustração, muito mais decepção, e o que fazer com isso? Cabe muito mais resiliência, dar a volta por cima, ressignificar tudo, fazer tudo de novo. Cabem novos caminhos e como começá-los aos 40? Por que não começá-los aos 40? Cabe muito mais amor por todo mundo. Viva os 40", disse.

Na legenda da publicação, a cantora continuou a reflexão. "Nestes 40 anos, construí relacionamentos duradouros, alcancei objetivos pessoais e encontrei alegria nas coisas simples da vida. Aos 40, celebro a complexidade da vida. Não é apenas sobre conquistas brilhantes, mas também sobre os desafios que me moldaram. É sobre abraçar as imperfeições, aceitar as cicatrizes e encontrar beleza na autenticidade. Que este novo ciclo traga ainda mais sabedoria e felicidade. Viva os 40", afirmou.

Nos comentários, Luiza recebeu o carinho de diversos famosos. "Luiza, amada, muitas felicidades pra você hoje e sempre. Viva os 'enta'! Salve a beleza e a maturidade que só se adquire caminhando o caminho. Viva", relatou Guta Stresser. "Agora que começa o que interessa! (risos) Feliz aniversário", declarou Reynaldo Gianecchini. "É hoje, amada! São tantas coisas lindas que te desejo", ressaltou Zélia Duncan. "Parabéns! Muitos momentos lindos nesse novo ciclo", pontuou Fátima Bernardes.

