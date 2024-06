Nicolas Prattes e Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes e Sabrina SatoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 17:22

Rio - Nicolas Prattes de 26 anos, publicou em seu Instagram, nesta quarta-feira (26), um carrossel de fotos revelando as suas manias diárias. As imagens incluíram café, praia, o cachorrinho de estimação, o ator bronzeado e também uma foto com a namorada Sabrina Sato.



Na legenda ele diz: "Um pouco das minhas manias". Os seguidores logo comentaram, primeiramente a apresentadora. "Nada, nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e… com você". "Precisamos de uma japinha com a cor dos seus olhos". "Tem mania de ser bonito tbm, né?", disseram os fãs.



Nicolas e Sabrina assumiram o romance em fevereiro. Antes, a apresentadora teve um relacionamento com Duda Nagle, com quem teve a filha Zoe, de cinco anos. Atualmente, o ator se prepara para viver Rudá em Mania de Você, próxima novela das 21h da Rede Globo. Ele fez outros personagens como Diego de "Todas as Flores" (2022) e Miguel em Fuzuê (2023).