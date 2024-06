Mãe do filho de Cristiano Araújo reflete sobre dificuldade de ser mãe solo - Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 16:05 | Atualizado 26/06/2024 16:08

Rio - Elisa Leite, mãe de Bernardo, de 11 anos, filho caçula de Cristiano Araújo, que morreu em 2015, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (25), para falar sobre a criação do menino. A influenciadora desabafou e explicou que, apesar do apoio da família, a falta do artista no dia a dia do pequeno é insubstituível.



A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada por uma seguidora sobre as dificuldades de ser mãe solo.



Então, Elisa respondeu: "Não ter alguém para dividir as responsabilidades na criação de uma pessoa, de tomar decisões sobre o futuro dele, na formação, não ter ajuda para levar, buscar, ensinar, sobrar… sou muito bem amparada pela minha família, mas o papel de pai faz falta e sempre vai fazer".



"Mas graças a Deus eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele guia minhas decisões sobre a vida do nosso filho", completou.



Além de Bernardo, Cristiano Araújo também é pai de João Gabriel, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Luana Rodrigues. O cantor faleceu aos 29 anos, em junho de 2015, junto com a namorada, Allana Moraes, de 19, após um trágico acidente de carro.