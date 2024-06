Zé Felipe explica motivo de música ser derrubada do Spotify - Reprodução / Instagram

Zé Felipe explica motivo de música ser derrubada do SpotifyReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 12:18 | Atualizado 26/06/2024 12:32

Rio - O cantor Zé Felipe explicou o motivo de sua música "Desilusão MTG" ter sido "derrubada" do Spotify, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (26). A parceria do cantor com MC Jacaré e Loirinprod é uma versão com batidas de funk, de "Não Tente Me Impedir", sucesso de Bruno e Marrone.

fotogaleria

"Galera, para quem está me perguntando porque minha nova música saiu do Spotify, venho explicar. Aconteceu uma falha, um e-mail não foi enviado onde o hit está sendo editado, mas tudo isso já foi resolvido, e em breve ela vai voltar. Quero agradecer a cada um que esta curtindo e fazendo essa missa crescer rumo ao topo, estávamos em 29, conto com vocês", disse o filho de Leonardo.

A apresentadora Virginia Fonseca e esposa do artista também lamentou o fato. "Não vou falar que parte, mas uma parte que estava na música não mandou um dos documentos que precisava, e a música caiu, mas vai voltar. O inimigo, ele tenta, mas ele não vai conseguir", disse.