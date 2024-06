Deborah Secco mostra registros de viagem com a filha para Orlando - Reprodução

Publicado 26/06/2024 22:34

Rio - Deborah Secco utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (26), para compartilhar registros de sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos, com a filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura. Em seu Instagram, a atriz posou com look combinando com a pequena e encantou os internautas.

fotogaleria

"Chegamos pra mais uma aventura! Nós duas… juntas sempre", escreveu Deborah ao publicar um vídeo das duas no aeroporto e, em seguida, nos parques da Universal. "Aproveitem muito", disse Thaynara OG. "Continue com esses vídeos, Debs", pediu uma seguidora. "Eu estou adorando esses registros das duas viagens com a Maria", afirmou outra.

Confira:

