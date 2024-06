Tony Ramos retorna ao trabalho após cirurgias na cabeça - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 26/06/2024 20:21

Rio - Tony Ramos retornou ao trabalho, nesta quarta-feira (26), após passar por duas cirurgias na cabeça para drenar sangramentos entre o cérebro e o crânio. O ator voltou aos Estúdios Globo para gravar a última diária do filme "A Lista".

"É uma grande oportunidade estar de volta, um recomeço. O filme está praticamente pronto, mas faltava essa sequência de quatro páginas minhas para serem inseridas na edição. Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós. Estou feliz de estar de volta e pronto para outros trabalhos", disse.

Na trama, Tony interpreta Antenor, par romântico da protagonista Laurita, personagem de Lilia Cabral. O longa é uma adaptação para o cinema da peça de teatro homônima, escrita por Gustavo Pinheiro, e estrelada por Lilia e sua filha, Giulia Bertolli. Gustavo Pinheiro também assina o roteiro do filme, que contou com colaboração de Giulia e supervisão de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr.

"É muito emocionante ter o Tony de volta ao set. Ele é um profissional extraordinário, dedicado e que tinha deixado um personagem com seu rumo ainda indefinido. Então, agora a gente fecha essa história. A gente já tinha boa parte das cenas dele filmadas, mas ainda faltava um pouquinho. Então o Tony trouxe para a gente essa entrega final, o filme finalmente pode chegar ao público. Além disso, estávamos com saudade desse profissional tão divertido, competente, criativo, tão amável no set. A volta do Tony, para nós, é como um sol que saiu de trás das nuvens", afirmou José Alvarenga Jr.

Entenda

Tony foi internado no dia 16 de maio, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio, após se sentir mal e passou por procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento entre o cérebro e o crânio. No domingo (19), o ator voltou para a mesa de cirurgia devido à formação de novos hematomas intracranianos. O artista já havia deixado o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) desde o dia 22 de maio, e estava em processo de reabilitação com fisioterapia. Ele recebeu alta na sexta, dia 24.