’Tony Ramos concede entrevista ao ’Fantástico’Reprodução do Instagram

Publicado 27/05/2024 07:40

Rio - Ao lado da mulher Lidiane Barbosa, Tony Ramos, de 75 anos, concedeu uma entrevista emocionada ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (27), e falou sobre as duas cirurgias que foi submetido para drenar sangramentos entre o cérebro e o crânio. Ao repórter Hélter Duarte, o ator revela se teve medo de morrer e disse não recordar do momento em que foi socorrido.

"Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou, me levou...", afirmou ele, que havia sentido dores de cabeça dias antes de ser internado e achava que o problema de saúde era outro. "Eu achava até que eu vinha com algum problema de coluna. Me pressionando. Daí aquela dor", relatou.

Depois de oito dias de internação e duas cirurgias na cabeça, Tony revela se este episódio modifica sua vida. "Eu não me transformarei em outra pessoa [...] Vai apenas reafirmar aquilo que eu sempre imaginei na minha vida. Sempre imaginei ser um homem justo, principalmente um democrata, principalmente um homem que acredita na ciência, que acredita no próximo até prova em contrário", disse ele, que passou a valorizar mais a vida.

Apesar do susto, o veterano comentou que não teve medo da morte. "Mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Este homem é um homem de força", declarou ele.

Por fim, Tony fez um agradecimento aos amigos e fãs. "Obrigado companheiras e companheiros queridos, por tantas manifestações que ainda não pude agradecer. Faço isso agora. Tive ideia da corrente de amor e fé que se formou agora. De uma forma muito incisiva. Por meio das mensagens que chegavam e até da equipe de enfermagem no hospital, para dar um medicamento, tirar uma pressão. Um deles me disse que eu estava no grupo dele de oração. Isso não tem rede social que pague".

Declaração

Em um momento da entrevista, Tony não segurou a emoção e se declarou para a mulher, Lidiane. Os dois estão casados há 58 anos. "Nós somos um corpo só". declarou. “A compreensão que ela tem com a minha profissão, por exemplo, desde o começo, e principalmente esse estado dela de humor, libertária, ela tem um humor demolidor", completou.

Entenda

Tony foi internado na quinta (16), no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio, após se sentir mal. Naquele mesmo dia, passou por procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento entre o cérebro e o crânio. No domingo (19), ele voltou para a mesa de cirurgia devido à formação de novos hematomas intracranianos. O artista já havia deixado o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) desde a última quarta-feira (22), e estava em processo de reabilitação com fisioterapia. Ele recebeu alta na sexta, dia 24.

Vale lembrar que neste ano, o ator celebrou 60 anos de carreira, dos quais 46 anos foram na TV Globo. Seu trabalho mais recente foi na novela "Terra e Paixão", com o personagem Antônio La Selva. Tony estava em cartaz em São Paulo com a peça "O que só sabemos juntos", ao lado de Denise Fraga, dirigidos por Luiz Villaça, antes da internação. Ele também precisou interromper as filmagens de "A lista", de José Alvarenga Júnior.

Lidiane, a esposa do Tony, conta como foram essas horas de sufoco! #Fantástico pic.twitter.com/rfbUp2f3wV — TV Globo (@tvglobo) May 27, 2024