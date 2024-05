Patrícia Poeta comandará novo quadro no ’Encontro’ - Daniela Toviansky / TV Globo

Patrícia Poeta comandará novo quadro no ’Encontro’Daniela Toviansky / TV Globo

Publicado 25/05/2024 15:40

Rio - Patrícia Poeta deu um jeitinho de ficar ainda mais perto dos convidados do "Encontro", da TV Globo. A partir desta segunda-feira, a apresentadora deixa o estúdio da atração para comandar o novo quadro do matinal, 'Te Encontro Em Casa', em que visitará uma das pessoas da plateia. A jornalista mostrará os integrantes da família da pessoa, região onde mora e detalhes de sua história de vida.

fotogaleria

"Esse quadro surgiu porque eu queria um jeito de estar mais perto da minha plateia, que é muito importante para mim, afinal, é comum recebermos as mesmas pessoas com uma certa frequência. Converso muito com eles, então é assim que ficamos sabendo de algumas histórias, e é também dessa forma que selecionamos quem vou visitar", diz Patrícia.

A apresentadora explica que esta é uma forma de prestigiar os fãs da atração. "Os telespectadores sabem de mim, dos cantores, dos convidados, mas da plateia, muito pouco. E quero mostrar isso, porque são histórias lindas", declara.

A cada dois meses, alguém da plateia será surpreendido pela chegada de Patrícia em sua casa, com a possibilidade de compartilhar sua história. A primeira história será de Mara, diagnosticada a leucemia. "Saber da Mara, da força que ela tem mediante tudo ao que já passou na vida, me surpreendeu. E ela está sempre com um sorriso enorme para mim ali da plateia. Fico arrepiada! Ela luta contra a leucemia, e antes de uma sessão de quimioterapia, sempre vai ao programa. Sinto uma responsabilidade grande em saber disso, que ela vai ao programa para ganhar forças para enfrentar as sessões depois", comenta a jornalista.