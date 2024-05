Ney Matogrosso é homenageado no Altas Horas - Divulgação / TV Globo

Ney Matogrosso é homenageado no Altas HorasDivulgação / TV Globo

Publicado 25/05/2024 08:50

Rio - Ney Matogrosso, de 82 anos, é o grande homenageado do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (25). No programa, comandado por Serginho Groisman, o artista canta sucessos como "Sangue Latino", "Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua" e "Pavão Mysteriozo", e reencontra grandes amigos.

Um deles é Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, que não via há 40 anos. Ney, então, revela ter sido o pivô do relacionamento do músico com a Rainha do Rock Brasileiro - que morreu aos 75 anos, no ano passado-, já que foi ele quem os apresentou. No palco, os dois ainda arrasam ao som de "Bandido Corazon". "Não canto essa música há muitos anos", comenta Ney.

Roberto também se junta, ao filho Beto Lee, Tony Belotto, Branco Mello e Sergio Britto – estes últimos integrantes do Titãs – na performance de "Comida", originalmente do grupo, mas regravada por Ney. "A verdade é que ele é muito generoso. No começo dos anos 1980, quando ele gravou Barão Vermelho, e depois a gente, acho que as pessoas passaram a olhar a nossa geração de outra maneira, e foi por causa de gestos como esse", agradece Sergio Britto.

Diagnosticado com Mal de Parkinson em 2015, Eduardo Dusek é mais um dos artistas que marcam presença no programa para celebrar Ney O cantor e compositor relembra histórias que viveram juntos durante os anos 1970, quando Ney começou a cantar, fazendo apresentações em universidades, e solta a voz em "Seu Tipo". Seu Jorge, assim como os demais, não esconde sua admiração: "O Ney é com certeza uma grande referência, é importante para a história da nossa música”, e canta uma versão de "Rosa de Hiroshima".

Ana Cañas expõe ter conhecido Ney em 2008, na TV Globo, durante a gravação do 'Som Brasil' que homenageou Cazuza. “Nos aproximamos depois disso”, conta, e apresenta “Como 2 e 2”. Ritchie canta “Fala”. Duda Brack, por sua vez, fala sobre o projeto “Primavera dos Dentes”, álbum de releitura de Secos & Molhados, grupo o qual Ney fez parte, e mostra "O Vira".