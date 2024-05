Letícia Sabatella - Reprodução/TV Cultura

Publicado 23/05/2024 09:35

Rio - Letícia Sabatella, de 53 anos, revelou que cresceu com vergonha e medo de mostrar seu corpo. A atriz explicou que sofreu assédios quando era criança, o que a fez querer se esconder e passar despercebida nas ruas. A declaração foi feita em entrevista ao programa "Provoca", da TV Cultura.

"Tinha vergonha [do meu corpo] porque eu fui assediada muito cedo. [Sabe aquilo de estar] brincando na rua e menino passar a mão. Coisas assim. Eu vivia com o casaco na cintura, blusão, eu me vestia sempre com roupa masculina e andava com chapéu à noite", contou ela.

“Eu já sofri muito com inveja. Com a minha inveja. Quando eu vejo Paolla Oliveira sambando com aquele corpo, eu sempre tive vergonha da minha bunda, não dá, meu corpo (…) que bom que tenha um modelo, uma referência, que eu possa admirar e que eu possa falar que legal, nosso corpo é legal”, disse.

A atriz, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, acrescentou que "gostava muito de andar na rua, mas tinha medo. Estava sempre disfarçada. As mulheres têm que se disfarçar para sobreviver e se disfarçar de uma figura que não tem livre expressão. Em um lugar como São Paulo ou Rio de Janeiro, talvez seja diferente".