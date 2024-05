Fábio Jr. abre o coração durante o Som Brasil - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/05/2024 07:38

Rio - Fábio Jr. foi o grande homenageado do "Som Brasil", da TV Globo, nesta quarta-feira, e falou sobre as cinco décadas de carreira. Na atração, comandada por Pedro Bial, o cantor ainda recordou os antigos relacionamentos com Gal Costa e Maria Bethânia.

O artista assistiu uma entrevista da irmã de Caetano Veloso confirmando o namoro com ele, e reagiu: "Foi bom demais. É sempre sério (os namoros)", destacou. Ele ainda revelou se falava sobre música com Bethânia e Gal quando namoraram. "Eu não fico falando dessas coisas (sobre arte com elas). Era para estar junto. Não tinha negócio de meter a cantar com Maria Bethânia, Gal Costa", afirmou.

Antes de falecer em 2022, Gal gravou "O Que é Que Há", canção de Fábio. O artista, então, comentou a emoção. "Gal Costa cantando uma música minha...Gostei muito. A leitura que ela fez", declarou.

Durante o programa, Fábio também falou sobre o casamento de 12 anos com Maria Fernanda Pascucci. Os dois se conheceram em um clube de Araraquara, São Paulo, em 2011. Na época, ela era uma fã dele. "Dei um xaveco nela e disse que eu precisava vê-la depois do show. Vai ser para sempre (o casamento com Maria). Esse negócio de alma gêmea é verdade. Além do amor que temos um pelo outro, temos uma conexão que é difícil existir", garante.