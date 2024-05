Ana Paula Padrão fala sobre MasterChef Brasil - Reprodução/Youtube Band

Publicado 22/05/2024 15:39 | Atualizado 22/05/2024 15:44

Rio - A nova temporada do "MasterChef Brasil" estreia na próxima terça-feira (28), na Band, às 22h30 com muitas novidades. O vencedor ganhará o prêmio recorde de R$ 350 mil e essa edição, que celebra os 10 anos do programa, terá influenciadores famosos como convidados especiais.



Entre os nomes estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Enaldinho, Luiza Possi e Matheus Costa.

"Dez anos se passaram muito rápido. Nós não imaginávamos que estaríamos aqui depois de tanto tempo. O grande problema é que estou 10 anos mais velho, mas de resto foi maravilhoso, tem sido uma experiência muito boa”, dispara Jacquin, que segue como jurado ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A apresentadora Ana Paula Padrão falou em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (22), que apesar de serem cozinheiros amadores, os participantes estão cada vez mais competentes na hora de elaborar pratos sofisticados.

"Para amadores, eles são quase profissionais. Esse jogo vai ser sério. Os amadores tem um 'quê' de profissionais, eles caminharam junto com o programa. É um time muito carismático, com personalidades marcadas", contou.



"A gente tem uma diferença muito grande dos participantes e basicamente isso é fruto da cultura dos 10 anos de 'MasterChef'. A gente olha com mais critério, hoje a gente espera que os participantes superem os das edições anteriores", completou ela.

A nova edição começará com uma pegada bem brasileira e logo nos primeiros episódios, o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos de mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

Entre os pratos que eles devem preparar estão cuscuz paulista e escargots que são disponibilizados para preparo ainda vivos.

"Eu mudo a cada temporada. Acho que sou uma entrevistadora melhor do que quando cheguei aqui. Hoje me envolvo com cada um daqueles participantes e quando converso com eles, converso em outro tom, sem medo de me emocionar com a história dele, de criar um laço. Sou uma pessoa mais inteira e acho que sou uma jornalista melhor.", disse Ana Paula.

Famosos como Blogueirinha, Nicole Bahls, Lucas Rangel, Alvaro, Pequena Lo também vão aparecer no programa. As Caixas Misteriosas serão ainda mais desafiadoras e com ingredientes pouco usados no dia a dia para deixar tudo mais complicado.

A diretora Marisa Mestiço disse na coletiva que não descarta fazer uma temporada só com famosos participantes.

"A gente não descarta pensar para o ano que vem sim. Vou pensar isso com carinho e fazer uma proposta e tem gente legal querendo estar nesse desafio", disse.