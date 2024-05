Belo participa do ’Conversa com Bial’ - Reprodução de vídeo

Publicado 21/05/2024 07:53

Rio - Belo participou do 'Conversa com Bial', da TV Globo, nesta terça-feira, ao lado dos integrantes do Soweto. Na atração, comandada por Pedro Bial, o cantor recordou a morte de Buiú, que era integrante da banda e foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), em São Paulo, em 1997. O artista disse que foi ele quem reconheceu o corpo do amigo depois da tragédia.

"O Buiú faleceu no começo (do grupo). Ele chegou a tirar fotos da capa do (álbum) 'Refém do Coração', mas não participou. Na primeira divulgação, ele já não estava mais. Fui o cara que reconheceu o corpo dele", lembrou Belo.

"Na época, a comunicação era muito difícil, não tinha celular. Recebi uma mensagem no bipe dizendo para ligar para o escritório, falando: 'Parece que aconteceu um acidente e o rapaz está no hospital da zona Leste'. Peguei meu carro e fui para lá, quando cheguei já haviam dado o falecimento dele. "Ele sofreu um assalto e foi assassinado por um garoto de 13 anos. Era o primeiro carro dele. Foi namorar, foi para um lugar, sofreu um assalto e tomou um tiro", completou.

No programa, Bial também brincou sobre a quitação pagamento da dívida milionária de Belo com o ex-jogador de futebol Denílson , após 22 anos. O pagodeiro, então, elogiou o comentarista da Band TV no programa. "Denilson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu. Tudo resolvido, amigo, quero até que ele venha tocar aquele tantazinho dele murcho no palco", declarou.

'Não vou largar minha carreira solo'

Em turnê comemorativa pelos 30 anos do Soweto, Belo destaca que não deixará sua carreira solo. "Estamos celebrando à vida, isso que é o mais importante. Reencontrar os amigos, os companheiros, a gente fez história. Na década de 1990 o pagode foi sensacional em todos os sentidos. É muito bom celebrar esses 30 anos, com vida, saúde e relembrar a amizade, os tempos que viajávamos esse Brasil todo", afirmou ele. "Não vou largar minha carreira solo", ressaltou o ex-marido de Gracyanne Barbosa.