Corpo a Corpo será reexibida no Viva - Acervo / Globo

Publicado 20/05/2024 16:28

Rio - Exibida originalmente em 1984 e 1985, na TV Globo, a novela "Corpo a Corpo" será reexibida no canal Viva, a partir do dia 24 de junho. Escrita por Gilberto Braga e com direção de Dennis Carvalho e Jayme Monjardim, o folhetim substituirá "Direito de Amar" na emissora. A novela irá ao ar de segunda a sábado, a partir das 14h40 e de 0h30.

A trama conta a história de Eloá (Débora Duarte), uma mulher envolvente e ambiciosa, sempre em busca de projeção social e profissional. Casada com Osmar (Antonio Fagundes), o casal trabalha na empresa Fraga Dantas S.A. No entanto, frustrada por não ter conseguido uma promoção na empresa, ela vai conhecer Raul (Flávio Galvão) em uma festa. O encontro vai transformar inteiramente o seu destino.

O elenco de "Corpo a Corpo" é formado por Selton Mello, Joana Fomm, Glória Menezes, Isabela Garcia, Hugo Carvana, Stênio Garcia, Lilia Cabral, Marcelo Picchi, Ruth de Souza, entre outros.