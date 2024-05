Fátima Bernardes fica surpresa com o desafio feito por Luciano Huck - Reprodução / TV Globo

Fátima Bernardes fica surpresa com o desafio feito por Luciano HuckReprodução / TV Globo

Publicado 20/05/2024 07:21 | Atualizado 20/05/2024 10:32

Rio - Luciano Huck desafiou Fatima Bernardes a dançar com o ator espanhol Antonio Banderas na final da "Dança dos Famosos", que acontece no dia 7 de julho, no "Domingão do Huck". A apresentadora participou do quadro, neste domingo (19), como jurada, e se mostrou surpresa com o convite.



"Eu queria te convidar para vir no dia da final da 'Dança dos Famosos' dançar um tango com Antonio Banderas no palco do 'Domingão'. Não seria digno da final?", disse o apresentador, arrancando palmas da plateia e uma expressão de surpresa de Fatima.