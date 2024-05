Elenco de "No Rancho Fundo" - Divulgação

Publicado 17/05/2024 17:38

Rio - Caiu no gosto do público! A novela "No Rancho Fundo" estreou recentemente, em 15 de abril, mas já alcançou uma audiência significativa, segundo o Painel Nacional de Televisão (PNT), e superou os números da antecessora "Elas Por Elas" nas principais praças do país.

Em São Paulo, a média mensal é de 19 pontos de audiência e 34% de participação, um aumento de 12% (2 pontos) comparando o primeiro mês duas obras; no Rio de Janeiro, as métricas foram, respectivamente, 22 pontos e 42% de participação, um crescimento de 5% (1 ponto).

Mas não para por ai. A trama de Mario Teixeira também superou a produção de Amora Mautner em quatro outras cidades, com registro de crescimento relativo ainda maior que o do Eixo Rio-São Paulo: em Goiânia e em Recife, foram seis pontos de audiência a mais; e quatro pontos a mais em Fortaleza e Belo Horizonte.

Com uma história que acontece no mesmo universo de "Mar do Sertão", novela exibida entre 2022 e 2023, No Rancho Fundo segue a protagonista Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e Artur Ariosto (Túlio Starling) na cidade fictícia de Lasca Fogo, no sertão cariri.