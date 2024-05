Renascer: Buba (Gabriela Medeiros) e Meire (Malu Galli) - Beatriz Damy / TV Globo

Rio - O centésimo capítulo de "Renascer", da TV Globo, será exibido na noite desta quinta-feira, com direito a participações especiais. Malu Gali e Guilherme Fontes aparecerão na trama como Meire e Humberto, pais de Buba (Gabriela Medeiros). Já Miguel Rômulo interpretará Décio, amigo da psicóloga.

Após mais de uma década, Buba retorna a sua cidade natal para reencontrar os familiares e o amigo depois da transição de gênero. Nesta jornada, ela terá o total apoio de José Augusto (Renan Monteiro), e em breve essa amizade se transformará num relacionamento sério.

Já na Bahia, um outro acerto de contas está por vir. Cansada das mentiras e das traições de Damião (Xamã), Ritinha (Mell Muzzillo) mostra que não está para brincadeira quando decide procurar Eliana (Sophie Charlotte) na casa de Sandra (Giullia Buscacio). A filha de Inácia (Edvana Carvalho) não manda recado e já entra no local jogando verdades na cara de Eliana, que tenta se fazer de superior com o tom de deboche e acaba tirando Ritinha do controle.

Segredos do passado



Rachid (Almir Sater) revelará a Sandra segredos de seu passado relacionado a Marianinha (Gabriella Cristina), a falecida esposa, irmã de Maria Santa (Duda Santos), enquanto João Pedro (Juan Paiva) se abre com Zinha (Samantha Jones) e demonstra felicidade com a gravidez de Sandra. O caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) revela que não pensa mais em Mariana (Theresa Fonseca) e sente-se muito feliz com essa nova fase de sua vida, empolgado por ser pai pela primeira vez.

'Grande felicidade'

Para Bruno Luperi, a oportunidade de trazer temáticas relevantes para a história faz parte do ofício do autor de novelas. "Chegamos ao 100º capítulo e isso é uma grande felicidade. É um capítulo, assim como os anteriores e os que estão por vir, que chega com a mesma seriedade e com o compromisso de entreter, de informar e de apresentar discussões que sejam pertinentes de serem feitas em escala nacional", reflete.