Eliane Cantanhêde durante o programa 'Em Pauta'Reprodução de vídeo

Publicado 16/05/2024 09:47 | Atualizado 16/05/2024 10:25

Rio - A jornalista Eliane Cantanhêde virou assunto nas redes sociais por causa de uma declaração feita durante o programa "Em Pauta", da GloboNews, na noite desta quarta-feira (15). Na ocasião, a comentarista repercutiu a visita do presidente Lula a um abrigo no Rio Grande do Sul e citou o sofrimento das pessoas que perderam tudo na tragédia climática que afetou a região. Ela, então, recordou um episódio em que ficou abalada por ter as joias roubadas.

"Claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 e foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu tudo. A sua casa, imagina uma pessoa que deu um duro danado pra comprar uma geladeira, um fogão, a sua cama e não tem mais nada, a casa debaixo d’água", afirmou Eliane.

O comentário dividiu a opinião dos internautas. "A pessoa mirou na empatia e acertou na escrotice, impressionante isso", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Inacreditável", declarou outro. "Cara essas pessoas realmente vivem numa outra realidade. Tipo elas literalmente não tem noção do que é a vida fora da bolha delas", destacou uma terceira pessoa.

Teve até quem lembrasse da personagem Senhora dos Absurdos, interpretada por Paulo Gustavo, no programa "220 volts", do Multishow, conhecida por ser uma mulher branca, rica e que só falava absurdos. "Eu não estou acreditando que essa mulher resolveu ressuscitar a Senhora dos Absurdos assim ao vivo", comentou um internauta. "Se a senhora dos absurdos fosse comentarista de jornal...", escreveu outro.

No entanto, teve quem saísse em defesa de Eliane. "Ela não falou nada de mais, apenas deu um exemplo que perder as joias delas já foi dolorido, imagina quem perde bens que são essenciais para a subsistência", opinou uma pessoa. "Ela não comparou a perda, só disse que pra ela perder "apenas as joias" já foi difícil, imagina pra quem perdeu tudo. Usou muito mal as palavras, mas dá pra entender o que ela quis dizer", frisou outra.