Participantes Kaio e MC Mari protagonizam treta na mansão de A Grande Conquista 2Reprodução de vídeo

Publicado 14/05/2024 12:54 | Atualizado 14/05/2024 12:55

Rio - Os participantes Kaio e MC Mari se envolveram numa treta na Mansão de "A Grande Conquista 2", da TV Record, e agitaram o público, na noite desta segunda-feira (13). A cantora foi acusada de recalcular rota no jogo e rebateu dizendo que o confinado não tem enredo, durante a dinâmica que os participantes opinam se os outros são de "milhões ou de centavos".

"[Você falou que] voltei me achando demais ou com arrogância. Na minha visão voltei de maneira coerente", falou o "conquisteiro". A MC rebateu e disse que não havia falado isso. "[Você falou que] voltei me achando demais ou com arrogância. Na minha visão voltei de maneira coerente", falou o "conquisteiro". A MC rebateu e disse que não havia falado isso.

Por ter sido envolvido na discussão por Kaio, o participante Breno levantou a mão e pediu permissão para falar. "Quando eu falo para o Kaio na piscina que, de certa forma, a casa já está começando a ficar dividida, é porque eu percebo quando movimentações, conversas baixas, olhares. Então, sim, eu me sinto um pouco alvo das pessoas", disse Breno.



Logo em seguida a cantora respondeu: "Breno, você é uma das pessoas que eu gosto aqui dentro, independente de ser de um grupo ou de jogar sozinho. Então, se fosse para eu montar meu grupo, mesmo que você não quisesse participar, você estaria nele, assim como a Adlaine, [mas] não sei se ela gosta de mim também".



O rival de Mari interrompeu e rebateu a explicação: "Agora é fácil falar, né? Por que no dia que aconteceu, que toda a casa foi para cima dele, você foi contra ele também? Aí recalculou a rota", disparou o participante.



A cantora do hit "Bandido" não gostou e retrucou: "Não é sobre recalcular rota! Posso falar uma coisa, Raquel? O Kaio não tem enredo no programa, ele não tem uma história para contar. Porque até em seus argumentos ele pega as histórias de todo mundo para citar", disse a "conquisteira".