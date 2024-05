Cena de 'Um Homem por Inteiro' - Reprodução/Netflix

Rio - A Netflix tem sido alvo de críticas ao redor do mundo após a exibição do último episódio da série "Um Homem por Inteiro". Em uma cena controversa, o personagem de Tom Pelphrey chamado Raymond pode ser visto com o pênis ereto sem nenhuma censura, o que causou surpreendeu os espectadores. No desfecho da série de seis episódios, o personagem Raymond Peepgrass, interpretado por Pelphrey, tem uma discussão com o magnata Charlie Croker (Jeff Daniels) após tomar Viagra e protagonizar uma cena de sexo com Martha Croker (Diane Lane).

Em um momento inesperado, Raymond revela seu pênis ao tirar o lençol que o cobria, exibindo o órgão completamente. A série é classificada para maiores de 16 anos, mas não teve aviso prévio para essa cena explícita.

Essa situação causou debates nas redes sociais, com a preocupação da exposição de menores de idade a conteúdos possivelmente inadequados. Um parlamentar conservador chamado Alexander Stafford, membro do parlamento do Reino Unido, sugeriu uma supervisão mais rigorosa sobre as produções da Netflix.

“Se a Netflix está servindo esse tipo de lixo pornográfico de baixa qualidade, precisamos dar ao Ofcom (órgão fiscalizador do governo britânico) supervisão total da produção da gigante do streaming o mais rápido possível”, disse ele.

Em resposta às críticas, a Netflix afirmou que apoia a introdução de uma nova legislação no Reino Unido para colocar os serviços de streaming sob a supervisão de um órgão estatal para serem exibidos pelos países que fazem parte desse conglomerado.