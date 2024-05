Luciano Huck e Dona Déa - Reprodução/Globo

Luciano Huck e Dona DéaReprodução/Globo

Publicado 12/05/2024 20:40

Rio - Dona Déa Lúcia expôs ao vivo neste domingo (12) o montante doado por Luciano Huck ao Rio Grande do Sul, visando incentivar outras pessoas abastadas a contribuírem para a causa. Ela revelou no "Domingão" que o apresentador destinou R$ 1 milhão para auxiliar o estado em meio às enchentes.

fotogaleria

"Não importa o valor, importa o gesto", respondeu Luciano. Ainda assim, Dona Déa enfatizou a importância do exemplo de Huck. "Tem muita gente rica que é pão dura. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa", disse ela.Huck, por sua vez, reforçou seu compromisso com a causa. "Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe", reforçou o apresentador. O programa destacou a tragédia no Rio Grande do Sul.