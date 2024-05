David Junior e André Luiz Miranda durante gravação de 'Dona Beja' - Reprodução / Instagram

David Junior e André Luiz Miranda durante gravação de 'Dona Beja'Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 07:41

Rio - As gravações do remake da novela "Dona Beja", produzido pela plataforma de streaming Max, chegaram ao fim na última quinta-feira (9). Para celebrar, diversos atores, como a protagonista Grazi Massafera, fizeram relatos nas redes sociais sobre a produção. Em um deles, o ator David Junior compartilhou fotos de momentos da gravação, desabafando sobre o período.



"Encerramos as gravações de Dona Beja. Um processo árduo, dolorido, com grandes alegrias e muito aprendizado. Aprendi que só posso esperar o que a pessoa tiver pra dar, nada mais. Que o melhor caminho é o afeto e isso eu tive de sobra nesse projeto. Construí grandes amizades, ganhei novas - tem gente que nunca mais sairá da minha vida, tenho certeza disso - e pude ser eu mesmo com cada pessoa que passou por mim durante o processo", disse, agradecendo os envolvidos no remake. "Rezo para que nos encontremos em breve, na @streammaxbr e os surpreenda com nossa mais nova novela, Dona Beja".





A publicação do galã, feita no sábado (11), rendeu diversos comentários de atores, que também fazem parte do elenco. "Eu ganhei você! Tamo junto, irmão", comentou Indira Nascimento. Já Deborah Elevyn expressou sobre novos trabalhos no futuro. "David querido, é delicioso estar em cena com você, com sua intensidade, verdade e profundidade!!! Espero te encontrar muito pelos palcos e sets e pela vida", escreveu a atriz.



Exibida originalmente na Rede Manchete em 1986, "Dona Beja' é baseada na obra "Dona Beija, a feiticeira do Araxá", de Thomas Othon Leonardos, e conta a história de uma mulher que tem uma desiluzação amorosa e decide abrir um bordel, tornando-se uma famosa cortesã. Na época, a protagonista foi interpretada pela atriz Maitê Proença.



Um trailer divulgado pela produtora no dia 9 de maio, mostrou parte do elenco nos bastidores da gravação, como Grazi Massafera, David Junior, Bianca Bin e Indira Nascimento. A estreia do remake da novela está prevista para 2025.



Gravações com complicações



Vale lembrar que as gravações de "Dona Beja" foram acompanhadas de polêmicas. Em março, foi divulgado que A publicação do galã, feita no sábado (11), rendeu diversos comentários de atores, que também fazem parte do elenco. "Eu ganhei você! Tamo junto, irmão", comentou Indira Nascimento. Já Deborah Elevyn expressou sobre novos trabalhos no futuro. "David querido, é delicioso estar em cena com você, com sua intensidade, verdade e profundidade!!! Espero te encontrar muito pelos palcos e sets e pela vida", escreveu a atriz.Exibida originalmente na Rede Manchete em 1986, "Dona Beja' é baseada na obra "Dona Beija, a feiticeira do Araxá", de Thomas Othon Leonardos, e conta a história de uma mulher que tem uma desiluzação amorosa e decide abrir um bordel, tornando-se uma famosa cortesã. Na época, a protagonista foi interpretada pela atriz Maitê Proença.Um trailer divulgado pela produtora no dia 9 de maio, mostrou parte do elenco nos bastidores da gravação, como Grazi Massafera, David Junior, Bianca Bin e Indira Nascimento. A estreia do remake da novela está prevista para 2025.Vale lembrar que as gravações de "Dona Beja" foram acompanhadas de polêmicas. Em março, foi divulgado que Bianca Bin teria abandonado o remake devido às condições de trabalho e falta de organização da equipe. Porém, a atriz desmentiu os rumores nas suas redes, afirmando que a informação era falsa.