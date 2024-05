César Galvão é contratado pela Record TV - Divulgação / Record TV

Publicado 08/05/2024 10:50

Rio - O jornalista César Galvão é o novo contratado da Record TV. A informação foi confirmada pela emissora, nesta terça-feira, através de um comunicado. Com mais de três décadas de carreira, o repórter fará parte da equipe do "Domingo Espetacular", produzindo reportagens especiais.



"Venho para a Record com a expectativa de demostrar que jornalismo vai além de dados e números. Meu perfil é contar histórias interessantes que impactam a vida das pessoas", afirma César, que também celebrou o novo desafio profissional em uma publicação feita no Instagram.

"Minha volta para TV agora é garantida! Hoje, começo um ciclo repleto de felicidade e novos desafios na Record TV. A partir de agora, eu e Gabriel Galvão fazemos parte da equipe do Domingo Espetacular. Juntos faremos o que mais gostamos, contar boas histórias! Obrigado por todo acolhimento, Record", escreveu.



O profissional foi demitido da TV Globo em abril do ano passado. Especialista em segurança pública e jornalismo investigativo, ele estava na emissora desde 1999 e colaborou para telejornais locais, além do "Jornal Nacional". Ele também foi repórter de economia por mais de um no "Jornal da Globo". Após sua saída da Globo, César atuou como consultor de comunicação e se dedicou ao seu canal no Youtube. César também tem passagens pela TV Manchete (1993-1999) e pelo rádio, como repórter da CBN (1991-1997).