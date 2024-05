Beatriz Reis apresentando o TVZ, do Multishow - Reprodução de vídeo

Publicado 07/05/2024 10:15 | Atualizado 07/05/2024 10:30

Rio - Beatriz Reis tomou conta dos estúdios do "TVZ", do canal "Multishow", nesta segunda-feira (6). O programa, que é comandado por Preta Gil, ganhou a participação da ex-BBB.



"Eu invadi aqui o estúdio. Cadê Preta Gil? Cadê essa danada? Eu invadi aqui, tomei conta, mas olha só, o fim de semana acabou. Então, chega junto que o programa de hoje tá o Brasil do Brasil. Vai ter bate papo sobre música, muitos clipes icônicos e o que mais vocês quiserem. O 'TVZ' é pura animação, vocês sabem disso, né?", disse a paulista.

Durante um quadro da atração, um expectador perguntou qual era o maior sonho de Bia após ter saído do "Big Brother Brasil". "Ser apresentadora", revelou. "Tchau, gente. Beijo", brincou Preta. Em seguida, a filha do Gilberto Gil lembrou que Fernanda e Pitel, que também participaram da última edição do reality, foram contratadas pelo "Multishow". "Estou achando que o 'TVZ' virou um celeiro de possíveis apresentadoras. Eles estão de olho em você", opinou.



