Publicado 05/05/2024 13:07 | Atualizado 05/05/2024 13:18

Rio - A participação de Davi Brito, vencedor do "BBB 24", no "Altas Horas", da TV Globo, foi ao ar na madrugada deste domingo (5), após muita expectativa do público. No programa, comandado por Serginho Groisman, o baiano deu detalhes sobre o término do relacionamento com Mani Rego e contou que procurou a empreendedora para os dois se resolverem, no entanto, foi ignorado por ela.

"Eu briguei, fui atrás, corri atrás. Liguei, ela não me atendeu. Chamei para conversar, ela não quis", afirmou Davi. "Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma", concluiu o ex-BBB.

Na atração, baiano também relatou que sua família e outras pessoas não souberam respeitar seu momento e o bombardearam de informações depois dele deixar o reality show. "Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", declarou.

Dias após deixar o confinamento do reality e se envolver em polêmicas sobre o relacionamento, Davi publicou uma foto do casal onde pedia para conversar com Mani. No entanto, após repercutir o trecho da gravação do "Altas Horas" nas redes sociais, antes do programa ir ao ar,



Mani também se pronunciou sobre o término através de uma publicação no Instagram com uma longa legenda, onde dizia estar entristecida com a exposição do momento delicado, e finalizou dizendo: "Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada. Aqui seguirei falando apenas sobre assuntos que agreguem a minha vida e ao meu futuro." Dias após deixar o confinamento do reality e se envolver em polêmicas sobre o relacionamento, Davi publicou uma foto do casal onde pedia para conversar com Mani. No entanto, após repercutir o trecho da gravação do "Altas Horas" nas redes sociais, antes do programa ir ao ar, Davi apagou a postagem . "Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", dizia a legenda da publicação que foi excluída.Mani também se pronunciou sobre o término através de uma publicação no Instagram com uma longa legenda, onde dizia estar entristecida com a exposição do momento delicado, e finalizou dizendo: "Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada. Aqui seguirei falando apenas sobre assuntos que agreguem a minha vida e ao meu futuro."