Festival de Parintins será transmitido pela TV Globo pela primeira vezDivulgação

Publicado 02/05/2024 19:49

Rio - Após o sucesso de Isabelle Nogueira no 'BBB 24', a TV Globo anunciou, nesta quinta-feira (2), que irá transmitir o Festival de Parintins pela primeira vez. A festa será exibida pela Rede Amazônica, Multishow, Globoplay e TV Globo, incluindo seus canais internacionais.

Serão três dias de transmissão na íntegra, de 28 a 30 de junho, na Rede Amazônica, Multishow e Globoplay, com sinal aberto para não assinantes. O Festival, considerado um patrimônio cultural do país, ganha ainda uma edição especial em exibição nacional na TV Globo, no dia 07 de julho, com o melhor da competição dos Bois Caprichoso e Garantido.

"Hoje, Parintins vibra com essa notícia e esse movimento envolvendo a divulgação do festival folclórico em uma escala nível máximo, que o alcance de milhões de pessoas que vão estar conhecendo e entendendo a nossa cultura. Parintins fica a 60 km, em linha reta, de Manaus. É uma ilha, ou seja, possui uma logística um tanto quanto complicada, onde um povo simples produz um grande espetáculo e imprime ali, através da sua arte, da sua cultura e do seu dom, aquilo que o povo parintinense sabe fazer de melhor, que é o Boi Bumbá", afirma Rossy Amoedo, presidente do Boi Caprichoso.

"A expectativa de uma transmissão pela Globo era um sonho dos parintinenses, dos amazonenses e do povo da nossa região. Uma população de uma diversidade étnica enorme, onde a transfiguração cultural também é muito importante. Então, a expectativa para o festival desse ano é muito grande em termos da qualidade dos nossos espetáculos. O Rossy, como um artista, vai buscar o diferencial para o boi dele. Assim como eu, também como artista, vou buscar esse diferencial que vai seguramente casar a grandiosidade e a potência que tem a Globo com a magnitude do Festival de Parintins", completa Fred Góes, Presidente do Boi Garantido.