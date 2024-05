Ana Maria Braga é entrevistada por Pedro Bial - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga é entrevistada por Pedro BialReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/05/2024 08:10 | Atualizado 01/05/2024 08:11

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Ana Maria Braga falou sobre o namoro de três anos com o jornalista Fábio Arruda, na segunda parte da entrevista ao "Conversa com Bial", da TV Globo, exibida nesta terça-feira. A apresentadora do "Mais Você" disse que tem medo de perder o amado e brincou se a relação dos dois é um 'namoro que virou casamento'.



fotogaleria

"Não, porque ele mora na casa dele, eu moro na minha casa. Na minha fase de vida, depois que você já passou por alguns relacionamentos, você percebe que o papel, inclusive, não muda absolutamente nada. Dá mais problema. Apesar que hoje qualquer relacionamento, seja o tempo que for, é reconhecido. Mas você não tem aquele vínculo. Você vai aprendendo o que é bom, tirar do relacionamento o que é bom. E entender que você cometeu muitos erros também no aprendizado do relacionamento. Tento ser uma pessoa melhor do que eu já fui, porque não quero perder o Fábio. Ninguém briga sozinho, ninguém tem culpa de relações que não deram certo sozinho... A responsabilidade é dos dois lados. Ele é bem mais novo que eu. Pra mim, ele é um velho de cabelo branco. Às vezes o jeito que eu penso é mais pra frente do que ele pensa", disse Ana.

Ela também comentou as críticas que recebe por namorar homens mais jovens. "Quando namoro gente mais nova, as críticas vêm. Tenho uma pena dessas pessoas, porque a possibilidade que temos de ter uma pessoa ao nosso lado, que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo, são raras de encontrar na vida. Você pode encontrar em qualquer idade. Você não manda no coração. Nunca desisti de acreditar no amor. Não gosto de ficar sozinha", declarou.