Cleo, Karol Conká e Luísa Sonza participam do Quem Não Pode Se Sacode - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 01/05/2024 07:38 | Atualizado 01/05/2024 07:53

Rio - Cleo, Karol Conká e Luísa Sonza participaram do programa "Quem Não Pode Se Sacode", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, no GNT, nesta terça-feira, e fizeram revelações íntimas. As artistas entregaram locais inusitados que já fizeram sexo.

"Transei no hospital. Eu estava me recuperando de uma meningite viral. Tive que ficar duas semanas no hospital. E era um hospital até bonitinho, meio uma casinha. E meu namorado da época ia me visitar, às vezes a gente trancava o quarto e namorava", disse Cleo. "Eu transei em jet-ski, dirigindo!", contou Luísa. Em seguida, Karol Conká falou sobre sua experiência sexual. "Foi na sacada de um hotel, olhando para o mar, com risco das pessoas verem".



Giovanna Ewbank também comentou o assunto e recordou uma transa no exterior com o marido. "Já transei na rua, na Itália, num cantinho onde pessoas estavam passando... Tinha algumas flores, foi a coisa mais linda. Foi com o Bruno". Fernanda Paes Leme também citou um momento íntimo. "Quando eu era mais adolescente, acho que o mais inusitado foi dentro de uma van, com pessoas, e não era suruba. No último banco, as pessoas ali normal, a gente estava indo para uma gravação em Campinas, indo trabalhar".

No programa, Luísa também contou que não é adepta ao uso de calcinha. "Eu não uso calcinha. Só coloco quando realmente não dá, quando pode aparecer algo", entregou.