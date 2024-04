- Alan Roskyn / Netflix

Publicado 30/04/2024 11:21

Rio - A Netflix divulgou, nesta terça-feira, o teaser e as primeiras imagens de "Senna", minissérie de ficção inspirada na história de vida de Ayrton Senna, que morreu em 1994, e causou o maior furor entre os internautas. Na superprodução, que estreia ainda este ano, Gabriel Leone dá vida ao piloto de Fórmula 1.

Com narração que recria as falas históricas de Galvão Bueno e o grito de vitória de Ayrton Senna em Interlagos em 1991, as primeiras imagens de 'Senna' revivem o momento épico da F1 após o piloto ganhar sua primeira corrida no Brasil apenas com a sexta marcha.

O vídeo também revela os possíveis pensamentos e memórias que fizeram Ayrton chegar lá. Personagens com quem o piloto conviveu naquele ano também marcam presença, entre eles Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella) e o chefe de equipe da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), além do próprio Galvão (Gabriel Louchard).



Os internautas, claro, reagiram ao teaser. "Estamos ansiosos", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Já tô emocionado. Só assistia Fórmula 1, para ver o Ayrton Senna. Depois que ele morreu, não via mais sentido assistir Fórmula 1. Ele era o melhor do mundo", afirmou outro. "Caracterização do Gabriel (Leone) ficou excelente", opinou uma terceira pessoa.

Ao longo de seis episódios, "Senna" vai mostrar, pela primeira vez, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida é o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino.

A minissérie ainda tem no elenco os atores AliceWegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Maurão, pai de Ayrton), Nicolas Cruz (Leonardo, seu irmão), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado), Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton), entre outros.