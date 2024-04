Davi revela se tem conversado com Mani Rego e fala sobre recentes polêmicas - Reprodução

Publicado 28/04/2024 21:49

Rio - Davi foi um dos convidados do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (28). No programa, o campeão do "BBB 24" revelou se tem conversado com Mani Rego e contou como se sentiu com as recentes polêmicas sobre seu relacionamento.

"Eu fiquei confuso, eu fiquei em estado de choque. Eu falei assim: 'O que é que está acontecendo com a minha vida? Para quem rodava em aplicativo, campeão do Big Brother, prêmio de R$ 12.920 mil'. Então, foi uma série de informações que eu recebi do 'Big Brother' e vim recebendo", afirmou.

"Eu sei que hoje tem essa polêmica toda que está rolando na internet, pessoal toda hora comentando sobre esse assunto, sobre a minha vida pessoal, minha vida particular, que só cabe a mim resolver, sabe? Então, eu só precisava de um tempo depois que eu saí do 'Big Brother' para poder raciocinar o que estava acontecendo com a minha vida aqui fora, que foi muita coisa mesmo", ressaltou.

Em seguida, Davi revelou se ele e Mani têm conversado. "Estamos conversando, estamos dialogando, mas toda essa polêmica que está acontecendo, tudo isso que está rolando pela internet aí, é só fofoca. É só o que o povo está inventando mesmo para querer tirar o meu valor, dizer assim 'Poxa, ele acertou tanto dentro do programa, bora esperar ele deslizar na banana para a gente poder bater nele até ele cair'", disse.

