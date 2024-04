Anahi - Reprodução/Record

AnahiReprodução/Record

Publicado 24/04/2024 13:17 | Atualizado 24/04/2024 13:24

Rio - Anahí Rodrighero compartilhou nesta quarta-feira (24) um momento pessoal em " A Grande Conquista ", da Record, ao revelar que é uma mulher trans. Durante uma conversa com colegas de confinamento, ela falou sobre sua história de vida.

Ela também falou sua felicidade por estar presente no programa como representante dessa comunidade. Anahí destacou que ser a primeira mulher trans do programa é significativo para si mesma, especialmente por ser a única do Acre entre os 100 participantes.

"Eu sou uma mulher trans, e fico muito feliz de estar aqui, porque a minha história tem toda uma representatividade por trás, sabe? Eu fico muito feliz, porque sei que, no meio de 100 pessoas, sou a única do Acre e eu sou a única mulher trans. A primeira mulher trans do programa", disse ela.



Ao explicar por que escolheu aquele momento para falar sobre sua identidade, Anahí enfatizou a importância de se sentir confortável para abordar o assunto. Ela ainda ressaltou que não queria tratar o tema de forma banal, apenas para mencionar sua condição.

"O que eu vim na minha cabeça: falar [sobre isso] em um momento que eu me sentisse confortável. Porque eu não falaria de uma forma banal, só pra dizer: 'oi, eu sou trans'. Porque eu sou muitas outras coisas além disso", concluiu.