Participante do Big Brother Argentina, Furia revela diagnóstico de leucemia para os outros confinadosReprodução

Publicado 23/04/2024 08:41

Rio - Uma participante do Gran Hermano, o Big Brother Argentina, recebeu o diagnóstico de leucemia dentro do programa. Na noite desta segunda-feira (22), a sister Juliana Scaglione, mais conhecida como Furia, comentou sobre o fato com os outros brothers.



"Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados. Não consigo treinar como antes; uma vida saudável. Este jogo não fez nada para que eu esteja assim", disse Furia.