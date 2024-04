Ana Maria Braga afasta boatos sobre aposentadoria - Reprodução

Ana Maria Braga afasta boatos sobre aposentadoriaReprodução

Publicado 20/04/2024 16:45 | Atualizado 20/04/2024 17:01

Rio - Ana Maria Braga está com todo gás. Ela publicou reels no Instagram com a retrospectiva da carreira, desde a finada TV Tupi até hoje, desmentiu boatos sobre sair do 'Mais Você' e se aposentar e agradeceu os 14 milhões de seguidores na rede.

Ao som da música 'Don't Stop Me Now' da banda Queen, a personagem que se tornou ícone das manhãs brasileiras trouxe imagens de arquivo para relembrar diferentes passagens pela televisão e momentos inusitados, como uma visita a uma praia de nudismo.

“Eu quero aproveitar que estou aqui para dizer que estou na Globo e vou continuar na Globo. Eu queria agradecer o carinho de vocês de 14 milhões de seguidores e estamos a caminho dos 15, graças a um trabalho competentíssimo da minha equipe. Amo vocês”, disse a apresentadora.