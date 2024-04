Theresa Fonseca fala sobre a personagem Mariana, em ’Renascer’ - Theresa Helena / Divulgação

Theresa Fonseca fala sobre a personagem Mariana, em ’Renascer’Theresa Helena / Divulgação

Publicado 19/04/2024 06:00

Rio - Após arrasar como a romântica Labibe, na novela "Mar do Sertão" (2022), Theresa Fonseca voltou a ganhar destaque nas telinhas como Mariana, em "Renascer", folhetim das nove da TV Globo. A atriz de 26 anos celebra o sucesso da personagem e admite o desafio de dar vida à neta de Belarmino (Antonio Calloni), que em capítulos recentes já implorou para ficar com José Pedro (Juan Paiva), retornou à fazenda do marido José Inocêncio (Marcos Palmeira) e até se vestiu de Maria Santa (Duda Santos) para ter uma noite de amor com o fazendeiro.

fotogaleria

"Vivo um momento muito feliz profissionalmente. E a Mariana, com certeza, é um dos motivos da minha felicidade. É uma personagem desafiadora e complexa, mas humana. E isso é o que me instiga demais nela. Posso dizer que eu estou vivendo literalmente para ela. De segunda a segunda. Costumo gravar de segunda a sábado, mas os domingos são de estudo, de me preparar para a semana. Estou dedicada e focada", afirma a artista, que diz não ter muito em comum com o papel.

"Somos muito diferentes. Mariana é uma personagem que estamos descobrindo aos poucos, estamos entendendo quem ela é, o que ela quer, quais são as motivações dela... Eu sou muito transparente (risos). Se tem algo que eu não gosto, eu falo. Se eu quero elogiar, eu elogio. Eu não sou de dar voltas e voltas para falar o que eu sinto, o que é precioso para mim. Eu não gosto de joguinho. Gosto de tudo dito e explicado. Mariana não é assim... Inclusive, para mim, a complexidade dela está neste lugar. Ela nos confunde e eu acredito que ela também se confunde", opina.

A desenvoltura de Theresa no papel tem movimentado a web. Ela recebe inúmeros elogios dos internautas por seu talento e não esconde a felicidade com tanto carinho do público. "Eu nunca fui a garota das redes sociais, que vive com o celular na mão. Costumo viver e, se postar, porque tem vezes que não posto, só depois mesmo. Eu estou até tentando ser mais ativa, porque amo a interação com o público, principalmente com a turma que ama novela. Fico muito feliz com o carinho, com as mensagens que chegam com afeto. Acredito muito nesse tipo de troca: a do afeto. E eu só posso agradecer a essas pessoas que param um tempo da vida delas para me mandar uma mensagem e acompanhar o meu trabalho".

A artista também comenta que gostaria de ter mais retorno das pessoas sobre a personagem. "Amaria ter mais feedback nas ruas sobre a Mariana, mas eu não tenho saído. E é uma verdade mesmo. Minha vida está estruturada para fazer esse trabalho. Eu gravo e estudo. Estudo e gravo (risos). Mas vi na internet pessoas que não a compreendem e pessoas que, se não a defendem, me defendem (risos). Vi pessoas elogiando o trabalho e fico muito feliz. Mas definitivamente não diria que ela é odiada. Ela confunde as pessoas e isso incomoda. Teremos que acompanhar a novela para entender mais quem é a Mariana", declara.

Dividida entre pai e filho

Na novela, Mariana se vê dividida entre dois amores, o de João Pedro e José Inocêncio. Na vida real, a atriz conta que nunca passou por uma situação parecida. "Não, nunca aconteceu!", frisa. Ela também comemora a parceria profissional com Juan e Marcos na novela. "Dois grandes atores que eu estou tendo o privilégio de dividir a cena. Juan e o Marcos são muito talentosos. E ter os dois como parceiros, isso faz toda a diferença para o resultado que temos em cena. E atores com personagens construídos nos detalhes, é bonito de vê-los atuando".

Em relação às cenas de sexo, Theresa diz que não vê nenhum problema. "Existe todo um cuidado da equipe para que os atores se sintam confortáveis em determinadas sequências. Mas as cenas de sexo, elas são cenas densas como tantas outras que precisamos gravar. Você precisa saber posicionamento da luz, o texto, lugar da câmera, a coreografia, porque existe uma coreografia de movimentos... Como profissional, estamos pensando em mil coisas. Não vejo problema nenhum se a cena tem uma finalidade, um propósito de verdade para a história".

'Novela icônica'

Durante sua preparação, Theresa assistiu apenas algumas cenas da versão original de 'Renascer', exibida em 1993. Na época, a personagem era interpretada por Adriana Esteves. "'Renascer' é uma novela icônica e, desde o anúncio dessa nova versão, a internet ficou cheia de cenas e lembranças. Mas eu não quis ver a novela em si, porque estamos fazendo uma releitura – estamos contando uma história trinta anos depois. E muita coisa mudou nesse período. Eu queria ter a liberdade para construir a minha Mariana, que vive nesse tempo. Minha preparação foi estudar muito o texto, as informações contidas nas entrelinhas do nosso autor Bruno Luperi, ouvir atentamente o que a nossa direção tinha em mente e estudar muito esse universo no qual ela está inserida", explica.



Na primeira versão da obra, Mariana assume que matou Teodoro, que nesta fase se chama Egídio (Vladimir Brichta), na reta final da trama. Theresa, no entanto, conta que não tem informações sobre essa cena. "Não sei de nada mesmo do que acontecerá com ela. Sei somente até os capítulos que gravei e gravarei. Não tenho ideia do que o Bruno fará. 'Renascer' é uma releitura, então, acredito que o público pode se surpreender com bastante coisa. Mas só o Bruno é que sabe o futuro dos personagens".

'Valorizo muito a sinceridade'

Mesmo com a rotina intensa de gravações, Theresa gosta de manter a leveza em seu dia a dia. "É claro que, muitas vezes, isso não é possível, mas, se eu posso olhar o copo mais para cheio do que para vazio, esse é o meu olhar. Gosto e valorizo muito a sinceridade, a transparência comigo e com os outros. Amo a minha família, e eles são a minha base para tudo. Amo viajar, conhecer novas culturas. Adoro moda, cresci vendo a minha mãe trabalhando com esse universo e amo. Gosto de curtir também a minha casa, assistir a filmes... Somos tantas coisas em uma, essa é a verdade", enumera.

'Guerreiros do Sol'

Theresa também estará no elenco de "Guerreiros do Sol", próxima novela original do Globoplay, com previsão de estreia para este ano na plataforma de streaming. "'Guerreiros do Sol' já está toda gravada. Eu gravei antes de 'Renascer.' Na reta final de Guerreiros, inclusive, fiquei gravando as duas obras ao mesmo tempo. Não posso adiantar muito, mas é uma personagem bem interessante, muito diferente da Mariana, da Labibe (de Mar do Sertão). É um trabalho que eu acredito que o público gostará. Uma história potente e envolvente", declara a atriz, que viverá Alderiza na trama.

O elenco do folhetim, uma adaptação da história de Lampião e Maria Bonita, também conta com outros grandes atores, como Isadora Cruz, Alinne Moraes, Nathalia Dill, Alexandre Nero, Daniel de Oliveira e Irandhir Santos.