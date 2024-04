Pedro Bial no cenário do programa Linha Direta - TV Globo / Manoella Mello

Publicado 18/04/2024 09:40 | Atualizado 18/04/2024 10:29

Rio - A segunda temporada do programa "Linha Direta", da TV Globo, estreia nesta quinta-feira (18) após a série "Os Outros". Apresentados por Pedro Bial, os episódios buscam aprofundar investigações de crimes que marcaram a sociedade brasileira, através de reportagens, entrevistas e simulações dos casos.

"A gente não quer seguir o que é a pura exploração da violência, do terror e o apelo do sensacionalismo. Estamos fora disso e iremos permanecer assim", revela Bial.

Após seu lançamento em 2023, o programa contribuiu para a prisão de 37 fugitivos da Justiça. Bial, no entanto, afirma que a colaboração vai além. "Existe o serviço público direto, que é prender pessoas foragidas, mas o maior serviço que prestamos é a moral clássica da literatura policial: com as histórias, aprendemos que não se vence a violência usando de ainda mais violência, mas sim com inteligência. Invariavelmente, todos os casos são resolvidos com investigação criteriosa, percebendo as motivações dos criminosos, e, uma vez que o crime foi cometido, é importante não cometer outro para desvendá-lo, mas sim utilizar a lei interpretada pela inteligência humana", afirma o apresentador.O programa é uma versão atualizada do formato de muita audiência que parou de ser exibido há 15 anos, apresentado por Marcelo Rezende, Hélio Costa e Domingos Meirelles no decorrer da trajetória.