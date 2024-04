Davi - Reprodução/Globo

Publicado 17/04/2024 11:07 | Atualizado 17/04/2024 12:00

Rio - Grande vencedor do "BBB 24" , Davi participou de um café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (17), um dia após ganhar o reality show. A apresentadora conduziu o programa diretamente do Rio de Janeiro, no estúdio do "É de Casa", para ter um encontro presencial com ele.

"Nunca pensei em estar vivendo esse momento. Algo sobrenatural estar de frente com Ana Maria Braga. Foi uma noite de muitas emoções. (...) Dormi 30 minutos no hotel", disse o baiano, impressionado com a repercussão do termo "calabreso" e do tamanho de sua torcida.

Na sequência, ele explicou quais foram suas motivações para se inscrever no programa. "Entrei com o objetivo de ser médico. Não tive a oportunidade de concluir o Ensino Médio. Fui lá brigar por um sonho, algo que sempre quis. (...) Tive que parar de estudar para poder trabalhar e sustentar em casa", continuou.

"Quando entrei, falei que ia levar o prêmio, como a pessoa que eu sou: alegre, divertido, parceiro.... Sempre fui uma pessoa alegre. Não foi fácil, tiveram muitos momentos que vão marcar a minha vida", avaliou sobre a sua trajetória.

Davi também teve a oportunidade de assistir a algumas cenas em que ele foi destaque na casa e comentou com Ana Maria que estava ciente de muitas fofocas que circularam sobre ele. Ele ainda adicionou sua visão sobre o jogo.

"Jamais ia aceitar as pessoas me julgarem por algo que não sou. Fui chamado de manipulador, mas nunca fiz isso, sempre dava só minha opinião ali", acrescentou. Davi também preparou um sanduíche utilizando ingredientes disponível no programa.

Durante essa preparação, ele relembrou dos tempos em que cozinhava para o exército, mostrando sua habilidade na cozinha e compartilhando um pouco de sua experiência anterior. O sanduíche levava bacon e queijo.