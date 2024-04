Davi é o vencedor do BBB 24 - Reprodução de vídeo

Publicado 17/04/2024 09:27 | Atualizado 17/04/2024 09:29

Rio - Vários famosos comemoraram a vitória de Davi no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira. No Instagram, Giovanna Ewbank comentou a trajetória do ex-BBB no reality show, citou as qualidades do motorista e vibrou com o fato dele ser o primeiro homem preto a vencer a atração.

"Entre esses três meses, porém, muita coisa aconteceu. Aqui fora a gente viu o Davi acertar, errar, pedir desculpas, errar de novo, acertar, tentar, jogar, acolher e ser pouquíssimo acolhido, quase desistir, brigar, dançar, chorar um choro muito doído e lutar pelo que acreditava. Infelizmente também vimos ele ser apontado, acusado, excluído, diminuído. Vimos um garoto de 21 anos firme, seguro e com mais inteligência emocional que pessoas muito mais velhas, e com muito mais oportunidades na vida", escreveu,

"Costumo dizer que o BBB é um recorte da vida real. E é. E nesse jogo da vida real dentro e fora da casa, Davi estava predestinado a ser maior do que pensaram e julgaram que uma pessoa como ele pode ser. Esse cara preto, pobre, esse cara comum da Bahia só mostra que tudo o que uma pessoa como ele precisa é de oportunidade. Davi nasceu pra ser protagonista, pra ser vencedor. O primeiro homem preto a ganhar o BBB. E isso é coisa pra caramba! Voa, Davi. Voa com muita sabedoria. O mundo é seu!", completou.

Carolina Dickemann celebrou com a conquista do baiano através do Instagram Stories. A atriz compartilhou uma foto do motorista usando uma coroa e escreveu: 'Dr. Davi sim". Na sequência, ela disse que estava emocionada. "Estou aos prantos aqui com você. E não é o fim, é só o início. Parabéns, Davi". Léo Santana também reagiu a vitória de Davi. "É Salvador, Bahia. Davi campeão", afirmou o cantor. Jojo Todynho fez uma transmissão ao vivo e mostrou sua reação após o baiano ser anunciado como o grande campeão. Ela pulou, gritou e aplaudiu a conquista dele, que faturou o prêmio de R$ 2,92 milhões.

Dono do hit 'Cadê Seu Namorado Moça?', o cantor Nadson o Ferinha também se manifestou. "Que alegria. Campeão". "Que você seja referência e exemplo para muita gente. Parabéns Davi pela vitória e por representar essa Bahia que tanto amo", declarou o cantor Flávio Venturini.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Não tinha como ser de outra pessoa! Davi mereceu! Parabéns, Davi! Grande jogador e protagonista do #BBB24! Parabéns pelo segundo e terceiro lugar, Mateus e Isabelle! Me emocionei muito com essa final… — Deborah Secco (@dedesecco) April 17, 2024

Ele não convenceu as redes sociais…ele ganhou o povo, que se reconheceu em quem é subestimado! Davi é o motorista q vc finge que tá em ligação para não falar, o vendedor de água que vc dispensa com um aceno com a cabeça e foram esses aí que olharam para ele e disse: Meu campeão! pic.twitter.com/YI3MEYBn29 — Maíra Azevedo (@tiamaoficial) April 17, 2024

Davi campeão, mamãe OG chorando emocionada e a cachorra acudindo. O puro suco do Brasil kkkkk pic.twitter.com/0Mmktbb9Jc — Thaynara OG (@ThaynaraOG) April 17, 2024