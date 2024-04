Flávia Alessandra e Otaviano Costa na pré-estreia do filme "Vidente Por Acidente", no Rio - Victor Chapetta/ Agnews

Flávia Alessandra e Otaviano Costa na pré-estreia do filme "Vidente Por Acidente", no RioVictor Chapetta/ Agnews

Publicado 16/04/2024 22:18

Rio - Clima de romance! Flávia Alessandra e Otaviano Costa marcaram presença, nesta terça-feira (16), na pré-estreia do filme "Vidente Por Acidente", na Zona Sul do Rio. No local, o casal deu um beijão ao posar para as fotos.

fotogaleria

A comédia, estrelada por Otaviano, conta a história do arquiteto Ulisses, que está inseguro de seus talentos e descrente de sua profissão. Ele, então, decide visitar uma "coach vocacional" que promete encontrar a verdadeira vocação das pessoas.

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fez questão de prestigiar o ator no evento. Além dela, nomes como Sérgio Loroza, Victor Lamoglia e Katiuscia Canoro também assistiram ao filme, que estreia na quinta-feira (18).