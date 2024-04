Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram quatro meses de casados - Reprodução / Instagram

Publicado 17/04/2024 17:51 | Atualizado 17/04/2024 17:58

Rio - Larissa Manoela comemorou nesta quarta-feira (17) quatro meses de casada com André Luiz Frambach. Através do Stories no Instagram, o casal trocou declarações nesse dia especial.

fotogaleria

"Bodas de pipoca. 4 meses casada com você! Te escolho por todos os outros meses e anos que ainda teremos pela frente. Muito respeito, muito companheirismo, muita escuta, muito diálogo, muita troca e principalmente muito amor. Muito nós! Te amo todo André", escreveu a atriz, ao compartilhar uma foto do casamento deles.

André também abriu o coração. "Te amo meu amor! Hoje vai ser mais especial ainda, você em cima do palco", disse ele, fazendo referência a estreia da peça "Noviça Rebelde", no qual a atriz participa e que estreia hoje no Rio.