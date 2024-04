Luciana Gimenez posa de biquíni - Reprodução / Instagram

Publicado 17/04/2024 14:49 | Atualizado 17/04/2024 14:55

Rio - Luciana Gimenez, de 54 anos, desabafou através do Stories no Instagram nesta quarta-feira (17) sobre a pressão estética que sofreu na juventude e que se mantém até hoje. A apresentadora ainda fez um comparativo ao publicar uma foto de quando tinha 18 anos e outra com 53.

"Na minha vida inteira fui muito conservadora com meu rosto. Comecei a fazer Botox com 38 anos, e essas harmonizações comecei bem tarde também. Uma vez, quando eu era modelo, quase me convenceram a fazer uma plástica de nariz, falando que ele era muito batatudo. Também falavam que eu tinha bochecha demais e deveria tirar (bichectomia), depois meu olho gordinho… E para terminar minha boca era muito grande", iniciou ela."Bom, hoje eu olhando essas fotos, vejo o quanto eu estava certa! Claro que cada um faz o que acha melhor, e no meu caso o melhor era não fazer nada, nem facetas nos meus dentes. A beleza não é igual eternamente, todas as idades tem sua beleza, temos que receber as mudanças com dignidade", continuou."Quando temos 20 anos parece que chegar aos 50 [demora] uma eternidade, mas passa mais rápido do que deveria, uma dica minha para as pessoas que me elogiam: menos é mais. Vou postar uma foto aos 18 anos e aos 53 anos. A mesma cara, os mesmos dentes e até o cabelo", finalizou.