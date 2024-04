Rafa Kalimann compartilha registros em aldeia na Bahia - Reprodução

Rafa Kalimann compartilha registros em aldeia na BahiaReprodução

Publicado 17/04/2024 19:37

Rio - Rafa Kalimmann compartilhou com os seguidores, nesta quarta-feira (17), registros de sua viagem para uma aldeia indígena na Bahia. Em seu Instagram, a influenciadora e atriz, que está no ar na novela "Família É Tudo", da TV Globo, fez um longo texto sobre sua experiência no local.

"Visitei a aldeia indígena na reserva Pataxó porto do boi, na Bahia. Esse dia tive um momento de conexão profunda com a natureza, com a minha natureza, e com a cultura dos povos originários. Foi mágico. Ou melhor, foi natural. Tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a história dos Pataxós, dos povos indígenas, como seus costumes e tradições enquanto estávamos acolhidos na oca mãe, aprendi muito sobre a medicina da floresta com incensos, óleos, consagração do rapé pra quem quisesse e um banho de ervas medicinais que lavou a alma", começou.

Rafa, então, continua contando sobre sua experiência no local. "Tiveram as pinturas corporais onde eles sentem pela troca de energia qual fazer em você e a loja pra levar uma lembrança além da grande lembrança que ficam. Participamos da cerimônia awê, com momentos de canto e danças típicas que exaltam as forças da natureza. E no final, nos convidaram pra um almoço delícia com peixe na folha de patioba com farinha, banana e chá de capim santo", disse.

