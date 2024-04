Maiara ganha presente de admirador secreto - Reprodução

Maiara ganha presente de admirador secretoReprodução

Publicado 17/04/2024 16:13

Rio - Maiara utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (17), para contar que ganhou um presente de um admirador secreto. Em seus stories do Instagram, a cantora mostrou o conjunto de colar e pulseira que recebeu, não escondeu a animação com a surpresa e pediu para que a pessoa se identificasse.

fotogaleria

"Gente, eu estou boa de admirador secreto, viu? Olha só o que eu acabei de receber aqui", disse a sertaneja ao mostrar os mimos. "Ah, Maiara, para de onda", brincou Maraisa. "Não estou de onda, é verdade! Algum admirador secreto me mandou. Olha isso! Meu Deus", disse.

Em seguida, Maiara pede para que a pessoa se identifique. "Por favor, seu admirador secreto, se pronuncie porque eu preciso agradecer. Quer dizer que está tudo bem, o jantar já está marcado. Agora eu preciso saber quem é para agradecer, né? Para jantar (risos)... porque está bom demais o presente", afirmou.

A artista, então, leu o bilhete deixado pelo candidato. "Do moreno de Goiânia para a ruiva mais linda do Brasil. Beijo", escreveu o admirador. "Ai meu, Deus. Quem é esse moreno de Goiânia?", questionou Maiara.