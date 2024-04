Carolina Dieckmann - Reprodução de vídeo

Carolina DieckmannReprodução de vídeo

Publicado 17/04/2024 10:46 | Atualizado 17/04/2024 11:36

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, relembrou o trabalho com Marcello Novaes na novela, "Vira-Lata", da TV Globo, exibida em 1996. Em entrevista ao "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, nesta terça-feira, a atriz disse que os dois tinham muitas cenas de sexo no folhetim e comentou que, na época, surgiram rumores de que eles estavam tendo um caso. Só que Marcello era casado com Letícia Spiller, que estava grávida do primeiro filho do casal.

fotogaleria

"Quando começamos a fazer par romântico, eu tinha 16 anos, eu era muito nova. Começaram a sair várias matérias dizendo que a gente tava tendo um caso. Quando tinha cena de sexo ficava extremamente constrangida porque o entorno estava ruim, 'es**oto'. E a Letícia estava grávida. Foi muito sofrido pra mim. Muito. Pra mim, era muito constrangedor e foram minhas primeiras cenas de sexo", que lembrou que terminou um relacionamento no começo da novela e iniciou um namoro com Marcos Frota no fim dela.

"Nunca nem falei sobre isso, porque era uma coisa tão agressiva. Pensava que se eu estava sofrendo com isso, imagine essa mulher, grávida, sem saber o que está acontecendo. Por mais que você confie no seu parceiro, não sabe se a pessoa se apaixonou... Foi muito ruim para mim", lamentou a atriz.

Na atração, Carolina também citou um momento delicado de sua vida em que teve nudes vazados ilegalmente, em 2012, e a lei criada com seu nome, para punir crimes cibernéticos. "Mulheres me questionavam muito o por quê de eu mandar fotos para meu marido. Foi muito pesado, mas com a história da lei e tudo o que aconteceu depois, sinto muito mais luz do que sombra".