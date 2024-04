Simone Mendes, ex-As Coleguinhas - Reprodução

Simone Mendes, ex-As ColeguinhasReprodução

Publicado 17/04/2024 20:05

Rio - Simone Mendes foi indagada sobre ainda manter contato com a irmã Simaria no Instagram ao abrir caixinha de perguntas nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (17). A sertaneja, que rompeu a dupla das Coleguinhas em 2022, respondeu um curto e breve "Sim".

Diante de diversas outras perguntas, como por exemplo, se há algum país que ela queira visitar e até se pretende ter mais filhos, a artista baiana respondeu com a afirmação para a pergunta "Tem contato com Simaria?" em um stories com fundo preto.

Stories de Simone Mendes Reprodução / Redes sociais

Histórico

A dupla de irmãs estreou no mundo da música em 2012, e encerram a parceria em agosto de 2022, com dez anos de carreira. Antes do rompimento, havia boatos na internet sobre uma possível briga entre as duas, especialmente após um show em que Simaria chegou atrasada e a irmã cantou sozinha.

Após o ocorrido, um áudio das irmãs com uma briga das irmãs foi vazado. O ápice da polêmica chegou quando Simaria criticou a irmã em entrevista, alegando que se sentia controlada e silenciada pela irmã. Ela, então, se afastou dos palcos por tempo indeterminado e bloqueou a irmã nas redes sociais.

Já em 2023, no caldeirão do Huck, Simone Mendes brincou com a situação dedicando a música "Bloqueado", de Gustavo Lima, para a irmã. "Ela é o amor da minha vida, eu a devo muito do que sou hoje em dia. Se ela estiver chateada comigo por algum motivo, me perdoe. Meu coração, minha porta, meu celular e meu amor por você sempre estarão lá, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida", falou a cantora.