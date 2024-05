Paulo André - Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2024 09:37

Rio - Paulo André saiu em defesa de sua amiga Ludmilla contra as acusações feitas por um entregador , nesta quarta-feira (15). O atleta se manifestou depois que o homem afirmou que a cantora o ignorou e não recebeu o pedido de comida feito pela esposa dela, Brunna Gonçalves.

No entanto, Paulo destacou que isso não foi o que ele viu nas imagens compartilhadas por Ludmilla com seus amigos próximos nas redes sociais. "Qualquer um que faça um vídeo ou comentário sobre uma situação, vocês acreditam e tomam como absoluta verdade", disse ele.

"Como se não houvesse gente maldosa o suficiente para inventar mentiras, para querer derrubar alguém", acrescentou em resposta a um internauta que se referiu à Ludmilla como "arrogante". Segundo Paulo, Ludmilla mostrou as imagens do momento em que o entregador chegou à casa.

Essas imagens foram posteriormente divulgadas por Brunna Gonçalves para seus seguidores também. A entrega ocorreu no dia 21 de março, conforme apontado pela dançarina, que retornou ao Rio de Janeiro após uma cirurgia para a redução do tamanho da testa.



No vídeo, Ludmilla aparentemente não percebeu a presença do entregador porque chegou em casa poucos instantes antes dele, na residência em Alphaville, na Barra da Tijuca, conforme explicou Paulo: "É lamentável ver esses comentários virais sobre uma situação que ninguém sabe a verdade", concluiu o atleta.