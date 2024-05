Katie Holmes e Suri Cruise, mãe e filha - Reprodução

Publicado 15/05/2024 21:55

Rio - Investindo em carreira no teatro, a americana Suri Cruise se apresentou em peça nos Estados Unidos e surpreendeu ao não se apresentar com o sobrenome do pai Tom Cruise, com quem não tem contato há mais de 10 anos.

Interpretando a personagem Philoclea, a jovem se apresentou com o sobrenome "Noelle", da mãe e também atriz Katie Holmes, segundo a revista de variedades americana Hello!, na peça musical "Head Over Heels" em Nova Iorque.

O casamento de Katie Holmes e Tom Cruise durou de 2006 a 2012, e a filha, nascida no primeiro ano, completou 18 anos recentemente, em 16 de abril.

A maior idade pode estar relacionada com o desejo de se afastar ainda mais do astro. Segundo fontes, tanto a decisão da filha quanto o divórcio pedido pela mãe podem estar relacionados à Cientologia, religião adotada por Tom Cruise.

Entre os seguidores do credo, estão diversos famosos de Hollywood, como John Travolta, Elizabeth Moss, Michael Peña e o músico Isaac Hayes. A estrela Brad Pitt, que vez ou outra volta aos noticiários pelo divórcio com Angelina Jolie , frequentou a Igreja da Cientologia por três anos até decidir se afastar.