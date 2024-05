Lumena Aleluia - Reprodução

Lumena AleluiaReprodução

Publicado 15/05/2024 21:15

Rio - Lumena Aleluia, ex-BBB da edição 21, passou por procedimento conhecido como lifting nos gluteos e compartilhou vídeo explicando o procedimento com os seguidores do Instagram na quarta-feira (15).

A psicóloga, que ficou conhecida por problematizar assuntos dentro da casa, gerou também alguns bordões, como o "ressignificar a jornada" "Eu fui ressignificar a jornada do meu bumbum. Tá autorizado ressignificar a sua jornada também viu", brincou ela, narrando o próprio reels.

"O Bumbum lifting tem como foco a volumização na região do glúteo, além de trazer firmeza na pele, melhorar a textura e elasticidade", escreveu a baiana, que do ano passado para cá, tem apostado na carreira de stand-up

Vale lembrar que as clinicas de cirurgia plástica brasileiras são internacionalmente reconhecidas por técnicas parecidas na região. Uma delas, inclusive, leva o nome no exterior de "Brazilian Butt Lift" ou "Levantamento de bumbum brasileiro" em tradução livre, que consiste no enxerto de gordura nos glúteos.