Advogados dizem que Brad Pitt foi abusivo com Angelina Jolie antes de voo de 2016Reprodução/YouTube

Publicado 05/04/2024 17:03

A batalha judicial entre Angelina Jolie e Brad Pitt ganhou um novo capítulo essa semana. Documentos judiciais apresentados pela equipe da atriz alegam que o ator já cometia abusos antes do incidente durante um voo em 2016, que levou ao pedido de divórcio.

De acordo com informações obtidas da revista People, o astro de cinema não permitirá que Jolie venda sua parte na vinícola francesa Château Miraval, que o ex-casal comprou junto em 2008, sem assinar um NDA (acordo de não-divulgação).

Segundo os representantes da artista, a nova ação deixa implícito que o contrato ocultaria casos de abuso físico de Brad Pitt contra Angelina Jolie que precedem o episódio de 2016.

“Embora o histórico de abuso físico de Pitt contra Jolie tenha começado bem antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles, em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele voltou seu abuso físico contra as crianças. Jolie então o deixou imediatamente”, destacou o documento obtido.

No ano passado, a atriz deu detalhes do abuso que sofreu durante um voo para Los Angeles, em 2016, em que estava com a família. A estrela relatou que o ex-marido foi verbalmente abusivo com um dos filhos do casal e chegou a ter um confronto físico com um deles. Jolie alegou que o ator teria sido fisicamente abusivo com ela nas frente das crianças e também teria causado mais de US$25 mil em danos na aeronave.