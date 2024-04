Fila anda para ex de Endrick e jovem namora outra aposta do Palmeiras - Foto: Reprodução

Fila anda para ex de Endrick e jovem namora outra aposta do Palmeiras

Publicado 05/04/2024 13:06 | Atualizado 05/04/2024 14:01

Endrick, jogador em ascensão do Palmeiras, que em breve se apresentará ao Real Madrid, já está pensando em casamento com Gabriely Miranda. Mas o atleta não é o único que seguiu em frente! Enquanto isso, sua ex-namorada, Lara Hernandes, também encontrou um novo amor: outro atleta de base do Palmeiras.



De acordo com o jornal Extra, Lara, que recebeu um carro avaliado em R$ 100 mil do ex, agora vive um romance discreto com Luighi Henry. O jogador, do sub-17, é mais uma promessa do clube. Embora o relacionamento seja discreto, a jovem já compartilhou alguns momentos nas redes sociais com o novo parceiro.



Lara mantém seu perfil no Instagram privado e Luighi Henry não fez publicações sobre o relacionamento, mas as interações entre o casal sugerem uma relação estável. “Deus sabe de tudo! Te amo”, declarou ela em um comentário. “Você é o top, gatinho!”, elogiou a jovem em um post do atleta, ao que ele respondeu: “Princesa”.



O término do relacionamento de Lara e Endrick ocorreu antes da estreia do jogador no time principal do Palmeiras, após supostas pressões familiares e da equipe. Ainda assim, a jovem fez um desabafo nas redes sociais, garantindo que sempre o amará o jogador e desejando sucesso em sua carreira. Sete meses após o término, Endrick presenteou a ex com um carro de R$ 100 mil.